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16:44, 21 ноября 2023Мир

Глава Минобороны Германии Писториус рассказал о новой помощи Украине

Глава Минобороны ФРГ: Берлин направит Киеву помощь в размере 1,3 миллиарда евро

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Берлин направит Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

По словам министра, в новый пакет войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом на Украину. Предполагается, что в столице Украины он проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Писториус приехал в Киев во вторник утром, 21 ноября, на поезде.

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      Виктория Кондратьева
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