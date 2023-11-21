Глава Минобороны Германии Писториус рассказал о новой помощи Украине

Глава Минобороны ФРГ: Берлин направит Киеву помощь в размере 1,3 миллиарда евро

Берлин направит Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

По словам министра, в новый пакет войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом на Украину. Предполагается, что в столице Украины он проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Писториус приехал в Киев во вторник утром, 21 ноября, на поезде.