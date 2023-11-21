Министр обороны ФРГ тайно прибыл в Киев

FAZ: глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что Писториус тайно прибыл в Киев. Предполагается, что в столице Украины он проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Писториус приехал в Киев во вторник утром, 21 ноября, на поезде.

Текущая поездка Писториуса в Киев стала второй после того, как он занял должность министра обороны Германии. В прошлый раз он посетил украинскую столицу 7 февраля.

В ходе визита в Киев зимой Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина. В интервью немецкой газете Bild министр заявил, что мир без российского политика был бы лучше.

Накануне в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. После встречи с Зеленским он объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 100 миллионов долларов.