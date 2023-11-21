Бездомная пошла в порно и стала миллионершей

Жительница США начала порнокарьеру из-за бедности и стала миллионершей. Свою историю она рассказала Daily Star.

37-летняя Италия Торнабене, снимающаяся под псевдонимом Брианна Даймонд, стала матерью в 17 лет, но вскоре ушла от мужа. Она жила в бедных районах Лос-Анджелеса, а четырежды и вовсе оказывалась бездомной и была вынуждена ютиться с сыном в автомобиле.

Хотя Торнабене получила высшее образование, выбраться из бедности ей не удавалось. Поворотный момент в ее жизни наступил, когда родственник бывшего мужа попытался отобрать у нее ребенка через суд. В этот период американка случайно встретилась с приятельницей, которая танцевала в стриптиз-клубе, и тоже пошла туда, чтобы оплатить услуги адвоката.

Позже Торнабене попыталась найти нормальную работу и даже 10 лет провела на госслужбе. Однако зарплата там была маленькой, и американка начала снова подрабатывать в стрип-клубе. На этой работе она получила серьезную травму ноги и не смогла больше танцевать.

Вскоре женщина нашла в интернете платформу, где авторы выкладывали откровенные фото и видео, и создала там аккаунт. Через некоторое время она уже получала по тысяче долларов в день. Со временем Торнабене завела странички на десятках похожих ресурсах, подписала контракты с модельным агентством и производителями контента для взрослых и заработала более миллиона долларов.

«Я купила золото, землю, произведения искусства, акции и инвестировала в продвижение своего бренда. Я строю будущее для себя и сына, и проценты постоянно капают на счет», — заявила Торнабене.

Она также сказала, что самое лучшее в стабильном финансовом состоянии, не сами деньги, а отсутствие страха, что она потеряет жилье или завтра ей и сыну будет нечего есть.

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