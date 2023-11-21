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23:46, 21 ноября 2023Мир

В США раскрыли главную цель конфликта на Украине

RS: США используют конфликт на Украине для ослабления позиций РФ в Черном море

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

В Соединенных Штатах не скрывают истинных намерений в использовании Украины для ослабления позиций России в Черном море. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Соединенные Штаты признают геостратегическую важность Черноморского региона. На побережье расположены страны НАТО и страны-союзницы. Кроме того, это важный торговый путь», — цитирует издание слова представителя Госдепа Джеймса О'Брайена.

С начала спецоперации России на Украине Штаты рассматривали данный конфликт как способ ослабить и изолировать Москву, оказав Украине военную помощь на общую сумму 43,9 миллиарда долларов.

Ранее кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст завили, что для Вашингтона выгодно прекратить конфликт на Украине. Кеннеди-младший также подчеркнул, что ослабление Москвы противоречит интересам Вашингтона.

В свою очередь, Уильямсон из Демократической партии назвала мирные переговоры необходимыми для США. По ее мнению, это позволит избежать долгого конфликта, как в Афганистане. Независимый кандидат Уэст также призвал вынудить Киев заключить мирное соглашение с Москвой.

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      Марина Совина
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