RS: США используют конфликт на Украине для ослабления позиций РФ в Черном море

В Соединенных Штатах не скрывают истинных намерений в использовании Украины для ослабления позиций России в Черном море. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Соединенные Штаты признают геостратегическую важность Черноморского региона. На побережье расположены страны НАТО и страны-союзницы. Кроме того, это важный торговый путь», — цитирует издание слова представителя Госдепа Джеймса О'Брайена.

С начала спецоперации России на Украине Штаты рассматривали данный конфликт как способ ослабить и изолировать Москву, оказав Украине военную помощь на общую сумму 43,9 миллиарда долларов.

Ранее кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст завили, что для Вашингтона выгодно прекратить конфликт на Украине. Кеннеди-младший также подчеркнул, что ослабление Москвы противоречит интересам Вашингтона.

В свою очередь, Уильямсон из Демократической партии назвала мирные переговоры необходимыми для США. По ее мнению, это позволит избежать долгого конфликта, как в Афганистане. Независимый кандидат Уэст также призвал вынудить Киев заключить мирное соглашение с Москвой.