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11:23, 21 ноября 2023Силовые структуры

Известный киллер ореховской ОПГ вышел из российской колонии спустя 24 года

«112»: известный киллер из 90-х Олег Пронин освободился из мордовской колонии

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Отсидевший 24 года киллер из Ореховской ОПГ Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне освободился из мордовской колонии в конце сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Пронин пробыл в местах отбывания наказания полный срок, как и другой член Ореховской группировки — Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат.

Об освобождении Пустовалова стало известно несколькими днями ранее. По информации бывшего оперативного сотрудника МВД, он покинул колонию тайно, чтобы не было шумихи.

Известно, что Пронин входил в состав законспирированной группы, которая занималась ликвидацией по заданию одного из лидеров Ореховской ОПГ — Дмитрия Белкина, известного как Белок. Всего киллера признали виновным в 22 расправах и 11 покушениях, а также бандитизме и незаконном хранении оружия. Его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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