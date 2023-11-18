Раскрыты подробности освобождения известного российского киллера

Киллер Пустовалов по прозвищу Саша Солдат тайно вышел из колонии

Один из самых известных киллеров 90-х, Александр Пустовалов (Саша Солдат), покинул колонию тайно, чтобы не было шумихи. О подробностях его освобождения рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов, его слова передает «Звезда» в Telegram-канале.

Уточняется, что Игнатов общался с Пустоваловым в 90-е. Экс-сотрудник МВД назвал киллера начитанным и умным. По его словам, Пустовалов окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и хорошо играет на фортепиано.

«Это не то что тупой бык», — сказал он. Игнатов также отметил сложную личность киллера.

Ранее сообщалось, что Пустовалов был освобожден из колонии строгого режима в Монино. Он вышел на свободу спустя 24 года заключения. Киллера задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.