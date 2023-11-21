Кандидат в президенты США назвал Байдена марионеткой

Рамасвами назвал Байдена марионеткой в руках закулисного руководства США

Президент США Джо Байден является марионеткой в руках закулисного руководства, которую легко контролировать. С таким заявлением выступил кандидат на пост главы государства Вивек Рамасвами в соцсети Х.

По его словам, участие Байдена в президентских выборах является фарсом. «Управляющий класс использует Байдена как фасад для продвижения своей повестки. Для них когнитивные нарушения Байдена — это не проблема, а преимущество», — подчеркнул он.

Рамасвами отметил, что закулисным руководителям удается эффективнее контролировать своих марионеток, если они «пустые оболочки».

Ранее Байден объяснил желание переизбраться, несмотря на преклонный возраст, возросшей угрозой для американской демократии.