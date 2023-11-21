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14:43, 21 ноября 2023Мир

Лавров призвал вернуться к созданию палестинского государства

Лавров призвал срочно начать переговоры для созданию палестинского государства

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Глава МИД Сергей Лавров призвал срочно вернуться к вопросу о создании палестинского государства. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу еще раз подчеркнуть — необходимо не то, что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения, имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса», — сказал он.

По его словам, необходимо начать переговоры на международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН и в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года. Инициативу короля Саудовской Аравии поддержали все члены Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Это предложение предполагает создание независимого, целостного, суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и палестинской группировки ХАМАС вышли на финишную прямую. Пока стороны не могут предоставить каких-либо подробностей до достижения окончательных договоренностей, сказал представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

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      Виктория Кондратьева
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