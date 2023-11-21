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13:55, 21 ноября 2023Мир

Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

МИД Катара: переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Дипломат отметил, что пока стороны не могут предоставить каких-либо подробностей до достижения окончательных договоренностей.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС прекратила переговоры с Израилем по заложникам. «Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров [по освобождению заложников], ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — заявил он.

По его словам, несмотря на все просьбы, ХАМАС не представило даже список заложников и данные о том, в каком они состоянии.

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      Виктория Кондратьева
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