МИД Катара: переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Дипломат отметил, что пока стороны не могут предоставить каких-либо подробностей до достижения окончательных договоренностей.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС прекратила переговоры с Израилем по заложникам. «Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров [по освобождению заложников], ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — заявил он.

По его словам, несмотря на все просьбы, ХАМАС не представило даже список заложников и данные о том, в каком они состоянии.