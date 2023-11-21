На Украине заявили о сокращении поставок американских снарядов

ABC: поставки американских снарядов Киеву сократились на треть после 7 октября

Украинский чиновник, чье имя не называется, заявил, что с начала палестино-израильской эскалации поставки США артиллерийских снарядов на Украину серьезно уменьшились. Его слова приводит телеканал ABC.

Представитель Украины уточнил, что поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились «более чем на 30 процентов» с 7 октября, когда начался конфликт Израиля против ХАМАС в секторе Газа. По словам источника, запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов достигают около 60-70 процентов от общих поставок Киеву.

«Они (американские чиновники — прим. «Ленты.ру») говорили нам, что это [передача вооружений Израилю] не повлияет на обязательства [США], но это повлияло», — отметил чиновник.

В свою очередь высокопоставленный представитель Пентагона добавил, что уменьшение поставок боеприпасов «не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа». По данным ABC, в Киеве заявили о серьезных трудностях из-за сокращения поставок боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Конгресс США рассчитывает утвердить запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года.