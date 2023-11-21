Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 21 ноября 2023Россия

Крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана

Сенатор Цеков рассказал о негативной реакции крымчан на начало Майдана

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Крымчане понимали, что за Майданом стоят западные спецслужбы, утверждает сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В беседе с «Лентой.ру» он вспомнил настроение на полуострове во время протестов в Киеве.

«Крымчане в подавляющем большинстве резко негативно отнеслись к Майдану. Мы сразу его не приняли. Я был членом президиума Верховного Совета Крыма. Наш председатель сразу дал очень правильную оценку этому событию. Он сказал, что это антигосударственная, антиконституционная акция, что мы стоим на пороге антиконституционного переворота. Что мы, крымчане, не признаем то, что происходит в Киеве», — рассказал Цеков.

По словам сенатора, во время вспыхнувших протестов в Киеве крымчане поняли, что украинская власть не удержится.

«Она пыталась незаконные действия майданщиков погасить законными методами. Все это выглядело как предательство, как уступки», — добавил он.

Мы поняли, что у нас, у Крыма, будет особый путь. И этот особый путь — возвращение в Россию — состоялся

Сергей Цековсенатор от Крыма

Ранее глава региона Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму поняли, что Украины больше нет, когда на Майдане вспыхнули беспорядки.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом), начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь

      Тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в одной стране

      Крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости