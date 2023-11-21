Крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана

Сенатор Цеков рассказал о негативной реакции крымчан на начало Майдана

Крымчане понимали, что за Майданом стоят западные спецслужбы, утверждает сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В беседе с «Лентой.ру» он вспомнил настроение на полуострове во время протестов в Киеве.

«Крымчане в подавляющем большинстве резко негативно отнеслись к Майдану. Мы сразу его не приняли. Я был членом президиума Верховного Совета Крыма. Наш председатель сразу дал очень правильную оценку этому событию. Он сказал, что это антигосударственная, антиконституционная акция, что мы стоим на пороге антиконституционного переворота. Что мы, крымчане, не признаем то, что происходит в Киеве», — рассказал Цеков.

По словам сенатора, во время вспыхнувших протестов в Киеве крымчане поняли, что украинская власть не удержится.

«Она пыталась незаконные действия майданщиков погасить законными методами. Все это выглядело как предательство, как уступки», — добавил он.

Мы поняли, что у нас, у Крыма, будет особый путь. И этот особый путь — возвращение в Россию — состоялся Сергей Цеков сенатор от Крыма

Ранее глава региона Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму поняли, что Украины больше нет, когда на Майдане вспыхнули беспорядки.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом), начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом.