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17:20, 21 ноября 2023Культура

Мать экс-участницы «Тату» проверят на незаконное хранение оружия

Мать экс-участницы «Тату» Лены Катиной проверят на незаконное хранение оружия

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мать российской певицы и экс-участницы группы «Тату» Лены Катиной проверят на незаконное хранение оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что родственница артистки наткнулась на ружье ИЖБ-36 в идеальном состоянии, когда разбирала антресоли в гараже покойного свекра. Женщина перевезла оружие в столичную квартиру, откуда и обратилась в правоохранительные органы с намерением сдать находку, однако полиция начала проверку в отношении матери певицы. Сотрудники проверяют историю появления у нее ружья.

Ранее стало известно, что рэп-исполнителя Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, обвинили в стрельбе в другого рэпера A$AP Rell.

Сообщалось, что артист предстанет перед судом, так как его оппонент заявил о вооруженном нападении. По его словам, в ходе потасовки A$AP Rocky выстрелил ему в руку и целился в живот.

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      Анастасия Астахова
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