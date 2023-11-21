Среда обитания
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17:47, 21 ноября 2023Среда обитания

Российские медведи изменили поведение из-за глобальной проблемы

В Приамурье медведи не смогли уйти в спячку из-за аномально теплой погоды

Фото: Unsplash

Аномально теплая погода в ноябре привела к тому, что медведи в Приамурье не смогли уйти в спячку. Об этом сообщает региональное управление по охране животного мира в своем Telegram-канале.

По словам специалистов, особи продолжают ходить по лесам — наедать на зиму жир им нет необходимости. Изменить поведение животным пришлось из-за слишком высокой температуры воздуха, которая является следствием глобальной проблемы — изменения климата.

При этом в ведомстве отметили, что самки медведей с детенышами залегли в спячку в конце октября, невзирая на погодные условия в российском регионе. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Амурской области сохранятся плюсовые температуры. В некоторых городах воздух прогреется до плюс четырех градусов Цельсия. Однако спустя некоторое время в регион придут морозы — столбики термометра опустятся до минус 30 градусов.

Ранее из-за глобальной проблемы изменили поведение белые медведи. Из-за тающих ледников, которые разрушили их естественные ареалы обитания, они начали спариваться с кровными родственниками.

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      Нина Ташевская
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