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Тающие ледники склонили белых медведей к инцесту

Разрушение экосистемы заставило полярных медведей заводить потомство с родственниками
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Фото: Mike Lockhart / U.S. Geological Survey / AP

Белые медведи стали чаще спариваться с кровными родственниками, чтобы выжить в условиях климатического кризиса. Тающий в Арктике лед рассредоточил популяцию и склонил животных к инцесту, пишет Independent.

Группа норвежских ученых с 1995 по 2015 год наблюдала за медведями на архипелаге Шпицберген (Svalbard Archipelago), чтобы изучить влияние экологической ситуации на тенденции изменения вида. Исследователи пришли к выводу, что близкородственные связи привели к потере десяти процентов разнообразия млекопитающих. Главной причиной произошедшего стало разрушение естественной экосистемы.

Белые медведи редко находятся на суше, они предпочитают перемещаться, охотиться и отдыхать, заводить потомство на льдинах в прибрежных зонах северных водоемов. Однако лед в Баренцевом море стал таять и разделил популяцию на маленькие сообщества, которые состояли преимущественно из родственников. Один из авторов научной работы Симо Мадуна (Simo Maduna) пояснил, что в результате инцеста потомство будет чаще получать рецессивные признаки и будет терять устойчивость к выживанию.

В другом исследовании канадские ученые выяснили, что климатический кризис повлиял и на рацион питания полярных медведей. Им стало не на кого охотиться — численность тюленей сократилась, и теперь хищники вынуждены есть морских птиц и их яйца. Нехватка пищи заставила медведей покидать привычные места обитания и сделала более агрессивными — а значит, и более опасными для человека.

В начале августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем Instagram, что на Ямале белые медведи вплотную приблизились к кочевым поселениям. Животные вели себя недружелюбно. Чтобы их отпугнуть, людям пришлось использовать вертолет.

По данным Всемирного фонда дикой природы, Баренцево море сильнее всего подвержено климатическим изменениям — там лед тает быстрее, чем в других арктических регионах. Глобальное потепление в России тоже назвали одним из самых стремительных в мире. По оценкам Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, страна столкнется с катастрофическими последствиями климатического кризиса гораздо раньше, чем другие государства.

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