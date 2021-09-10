На Бали обнаружили сотни мертвых птиц

Жители острова Бали обнаружили на кладбище в округе Гиньяр сотни мертвых воробьев, пишет таблоид The Sun. Массовая гибель птиц стала первым подобным инцидентом в регионе.

Изначально Центр охраны природных ресурсов Индонезии назвал возможными причинами смерти птиц на балийском кладбище экстремальные погодные условия — якобы перья воробьев настолько сильно намокли, что они не смогли взлететь. «Птицы могли пострадать из-за кислотного дождя», — также добавили в Центре, но после расследования поменяли мнение. Воробьи умерли из-за пестицидов, активное использование которых распространено в этой местности, заключили экологи.

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