В Приморье на берегу обнаружили более сотни трупов птиц

Жители Приморья обнаружили более сотни трупов птиц в бухте Бойсмана

Жители Приморья обнаружили на берегу более сотни трупов птиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Массовая гибель птиц произошла в бухте Бойсмана в южной части региона. Причиной случившегося могли стать заболевания, которые передаются между разными особями в их колониях на скалах, считает старший научный сотрудник лаборатории орнитологии РАН Сергей Сурмач.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое на приморском пляже. На кадрах, которые публикует в своем Instagram VL.ru, видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор записи утверждает, что насчитал около 100.

В местной администрации считают это морская птица тупик-носорог. Там отметили, что причиной смерти может быть «что угодно» — «и загрязнение, и естественные причины».

Ранее стало известно, что почти два десятка птиц погибли за одну ночь в Калининградском зоопарке по неизвестным причинам.