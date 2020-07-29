В российском зоопарке по неизвестным причинам массово погибли птицы

Почти два десятка птиц погибли за одну ночь в Калининградском зоопарке по неизвестным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе заведения, передает издание «Клопс».

Массовая гибель птиц произошла в прудах, где содержатся водоплавающие: утиные и гусеобразные. Всего умерли 18 обитателей зоопарка, одна их половина — дикие, другая — домашние. Оставшихся птиц перевели в другие пруды, а в самих водоемах спустили воду.

В зоопарке также сообщили, что ночью охрана вывела с территории сада двух собак средних размеров. Как этот факт может быть связан с произошедшим, там не уточнили.

В апреле белая медведица по кличке Аврора погибла в зоопарке Ижевска во время конфликта с самцом Балу. Сотрудники российского зоопарка попытались остановить Балу водой и усыпляющими выстрелами. Но когда медведь упал, самка была мертва.