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12:55, 21 ноября 2023Наука и техника

Apple выпустит компьютер с поддержкой сотовой связи

Bloomberg: Apple разработает компьютер с поддержкой сотовой связи

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компания Apple добавит в свои компьютеры модем с поддержкой сотовой связи. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, Apple работает над собственным модемом с 2018 года. Специалист уточнил, что в компании намерены оснастить модемами смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютеры. Модем будет интегрирован в процессор устройств.

Гурман рассказал, что наличие сотового модема позволит подключать компьютеры Apple к интернету без Wi-Fi. По оценкам инсайдера, компании потребуется на разработку этого устройства два или три года. Кроме ноутбуков встроенный модем появится в планшетах и умных часах.

Инсайдер рассказал, что ранее Apple рассматривала возможность внедрения поддержки сотовой связи в компьютеры. В компании собирались оснастить модемом MacBook Air, однако бывший руководитель Apple Стив Джобс отказался от этой идеи. По словам Гурмана, отдельный модем занимал бы слишком много места.

Ранее стало известно, что компания Apple из-за проблем с Vision Pro запустит гарнитуру дополненной реальности в продажу позже намеченного. Релиз устройства предварительно запланировали на март.

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      Андрей Ставицкий
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