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11:44, 20 ноября 2023Наука и техника

Выпуск очков дополненной реальности Apple сорвали

Bloomberg: Vision Pro поступит в продажу не раньше марта из-за проблем

Фото: Loren Elliott / Reuters

Компания Apple из-за проблем с Vision Pro запустит гарнитуру дополненной реальности в продажу позже намеченного. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам обозревателя Марка Гурмана, в компании все еще решают вопросы касательно дистрибуции устройства. В Apple намерены установить строгий контроль над процессом распространения девайса. Также в компании уточняют списки пользователей, совершивших предзаказ, и решают различные логистические вопросы.

Гурман отметил, что из-за этих проблем очки дополненной реальности поступят в продажу не раньше марта 2024 года. Ранее в Apple анонсировали релиз устройства на начало года. При этом выпуск очередной бета-версии VisionOS для гарнитуры тоже может быть сорван — программисты компании все еще работают над новой версией ОС.

Обозреватель агентства напомнил, что на первом этапе Apple будет распространять очки дополненной реальности только в своих офлайн-магазинах. Чтобы приобрести устройство, пользователь должен будет оставить предзаказ и лично забрать гаджет. В 2024 году продажи Vision Pro должны стартовать только в США.

В середине октября Гурман заявил, что дешевая версия Apple Vision Pro будет стоить 1500-2500 долларов. Для сравнения, представленная в июне оригинальная версия гарнитуры была оценена минимум в 3,5 тысячи долларов, или около 313 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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