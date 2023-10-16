Раскрыта стоимость дешевых очков дополненной реальности Apple

Bloomberg: дешевая версия Apple Vision Pro будет стоить 1500-2500 долларов

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, сколько может стоить доступная версия гарнитуры Vision Pro от Apple. Материал опубликован на сайте издания.

По оценке специалиста, более дешевую версию очков дополненной реальности от Apple оценят в 1500-2500 долларов, или около 150-250 тысяч рублей. Для сравнения: анонсированные в июне AR-очки Vision Pro оценили минимум в 3500 долларов (около 350 тысяч рублей).

Из раскрытых инсайдером данных следует, что Apple придется сэкономить на некоторых компонентах девайса. Так, в новом устройстве не окажется поддержки технологии EyeSight, которая позволяет отслеживать глаза пользователя. Также компромиссный девайс получит меньше камер и экраны с более низким разрешением.

Марк Гурман подчеркнул, что, несмотря на снижение цены, новая гарнитура не покажется дешевой для большинства пользователей Apple. По информации обозревателя, в настоящий момент специалисты компании занимаются разработкой более доступной гарнитуры, а не следующего поколения Vision Pro.

В конце сентября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple не будет выпускать дешевую версию гарнитуры Vision Pro. Специалист не стал раскрывать причину отмены разработки девайса.