Apple отменила выпуск дешевых очков дополненной реальности

MacRumors: Apple не будет выпускать дешевую версию гарнитуры Vision Pro

Корпорация Apple скорректировала свои планы относительно выпуска новой гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что в компании решили отменить запуск дешевых очков дополненной реальности. В частности, ранее о выпуске доступного широкому пользователю устройства сообщал обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Мин-Чи Ко не стал раскрывать причину отмены разработки девайса, но подчеркнул, что в компании стремятся существенно сократить расходы на производство классической версии Vision Pro. По оценке специалиста, в Apple намерены поставить на рынок в 2024 году 600 тысяч единиц гарнитуры.

Также Мин-Чи Ко рассказал, что Apple рассматривает возможность выпуска второго поколения очков дополненной реальности. Согласно планам корпорации, релиз устройства должен состояться не позднее 2027 года.

Американская компания Apple представила свой первый шлем смешанной реальности Vision Pro 5 июня. Стоимость базовой версии устройства составила 3499 долларов, или около 340 тысяч рублей, девайс поступит в продажу в начале 2024 года.