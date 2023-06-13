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15:13, 13 июня 2023Наука и техника

Apple выпустит дешевые очки дополненной реальности

Bloomberg: Apple выпустит в 2025 году дешевую версию очков дополненной реальности

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Apple запланировала производство недорогой гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, в американской корпорации намерены выпустить упрощенную версию Vision Pro. Новый шлем смешанной реальности лишится динамиков с пространственным аудио — пользователям предложат подключить устройство к AirPods. Также гаджет будет иметь менее мощные чипы и более простой ремешок.

Гурман отметил, что аппарат также может получить упрощенные дисплеи меньшего разрешения: так, Vision Pro имеет два экрана с разрешением 4К каждый. Специалист предположил, что гарнитура получит название Vision One или просто Vision, и выйдет не раньше 2025 года.

Журналист Bloomberg предположил, что Apple пойдет на риск, так как важной особенностью шлема дополненной реальности являются качественные 4К-экраны. По мнению аналитика, если дисплеи будут «зернистыми», то пользователи могут отказаться от гарнитуры в пользу обычного монитора или телевизора.

Apple представила свой первый шлем смешанной реальности Vision Pro 5 июня. Гарнитуру, которая поступит в продажу в начале 2024 года, оценили в 3499 долларов.

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    Андрей Ставицкий
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