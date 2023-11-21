Украинского нардепа Одарченко заподозрили во взяточничестве

На Украине прокуратура сообщила нардепу Одарченко о подозрении во взяточничестве

На Украине народному депутату сообщили о подозрении в даче взятки. Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура республики на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, мужчина попросил топ-менеджера госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины выделить средства из фонда «ликвидации последствий вооруженной агрессии» на ремонт зданий университета, где продолжал занимать должность ректора. Взамен он предложил чиновнику сумму в размере 0,39 биткоина, эквивалентную 10 тысячам долларов.

Имя депутата ведомством не раскрывается, однако нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале утверждает, что им был член комитета по антикоррупционной политике Андрей Одарченко из Харькова. В 2021 году его избрали на пост ректора Государственного биотехнологического университета.

Кроме того, Гончаренко предупредил, что следствие проведут и в отношении других депутатов.

В начале ноября счетная палата Украины выявила факт хищения миллионов долларов в министерстве обороны страны. Предполагается, что военные организовывали махинации с закупкой еды для бойцов.