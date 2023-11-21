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14:39, 21 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назначили главу Фонда госимущества

Верховная Рада назначила губернатора Коваля главой Фонда госимущества Украины

Фото: TaniaKitura / Shutterstock / Fotodom

Верховная Рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Новым руководителем ведомства стал губернатор Ровенской области Виталий Коваль. За его кандидатуру проголосовали 279 депутатов.

Ранее Фонд госимущества Украины возглавлял действующий министр обороны республики Рустем Умеров. На должность руководителя оборонного ведомства он был назначен после увольнения с нее Алексея Резникова на фоне коррупционных скандалов в министерстве.

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      Алевтина Запольская
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