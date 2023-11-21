На Украине назначили главу Фонда госимущества

Верховная Рада назначила губернатора Коваля главой Фонда госимущества Украины

Верховная Рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Новым руководителем ведомства стал губернатор Ровенской области Виталий Коваль. За его кандидатуру проголосовали 279 депутатов.

Ранее Фонд госимущества Украины возглавлял действующий министр обороны республики Рустем Умеров. На должность руководителя оборонного ведомства он был назначен после увольнения с нее Алексея Резникова на фоне коррупционных скандалов в министерстве.