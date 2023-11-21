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19:33, 21 ноября 2023Бывший СССР

На Украине второго за день депутата Рады обвинили в коррупции

НАБУ: депутат Рады попытался передать взятку вице-премьеру в китайской шкатулке

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

На Украине второму за день депутату Верховной Рады предъявили обвинение в коррупции. Нардеп попытался передать взятку вице-премьеру страны в китайской шкатулке, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Имя обвиняемого в ведомстве не называют, но, по данным агентства УНИАН, речь идет о члене фракции «За будущее» Сергее Лабазюке. В НАБУ сообщают, что он пытался передать взятку вице-премьеру по восстановлению Украины. В настоящее время эту должность занимает Александр Кубраков.

По версии следствия, в августе 2023 года нардеп обратился к чиновнику с просьбой предоставить одной из его компаний подряды на ремонт объектов на сумму один миллиард гривен (почти 28 миллионов долларов), пообещав за это взятку в размере трех-пяти процентов. После того как на счет компании поступили средства за подряд по восстановлению разрушенного моста, депутат передал чиновнику откат на сумму 150 тысяч долларов. Передача денег состоялась через доверенное лицо на парковке одного из столичных супермаркетов, деньги были сложены в китайскую шкатулку.

Депутату предъявили обвинение в попытке подкупа должностного лица. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее во взяточничестве заподозрили другого украинского депутата, который также пытался передать деньги Кубракову. Средства он предложил перевести в биткоинах.

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      Алевтина Запольская
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