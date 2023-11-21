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09:49, 21 ноября 2023Мир

НАТО собралось увеличить военный контингент в Косово

Столтенберг: НАТО может увеличить численность военного контингента в Косово

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО рассматривает возможность увеличения численности своих войск на Западных Балканах, в том числе и в Косово, чтобы держать ситуацию в регионе под контролем. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Уточняется, что после столкновения между полицией и вооруженными сербами, произошедшего 24 сентября, альянс направил в Косово сотни дополнительных военных из Великобритании и Румынии.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, следует ли нам добиться увеличения постоянного военного контингента, чтобы гарантировать, что ситуация не выйдет из-под контроля и не приведет к новому насильственному конфликту в Косово или в более широком регионе», — объяснил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО обеспокоены сепаратистской риторикой главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Отмечается, что Додик в последние месяцы неоднократно освещал планы по отделению от Боснии и присоединению к соседней Сербии.

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      Дарья Балацкая
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