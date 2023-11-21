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08:26, 21 ноября 2023Экономика

В России назвали проблемы импортозамещения

РСПП: проблемой импортозамещения стало плохое качество российских аналогов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские производители даже после введения санкций предпочитают закупать оборудование и комплектующие за рубежом. Об этом со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает «Коммерсантъ».

Большинство компаний не готовы замещать иностранную продукцию собственными силами: как заявили респонденты, развитие производства осложняется нехваткой компетенций и емкости рынка, а также малыми возможностями для экспорта. За последние два года сократилось и число направлений внешней торговли, и ее объемы, отмечают они.

Среди проблем в импортозамещение более половины опрошенных назвали отсутствие российских аналогов или плохое качество. А отечественные товары сопоставимого с импортным качества оказываются дороже. Поставщиков материалов на внутреннем рынке удалось найти 69 процентам предприятий, сырья — 73 процентам, услуг — 76 процентам, а программному обеспечению (ПО) — 79 процентам. При этом более половины предпринимателей предпочитают закупать оборудование, комплектующие и узлы з дружественных юрисдикциях. Десять процентов опрошенных приобретают их у недружественных стран при помощи посреднических структур и более сложных схем поставок.

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Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пообещал выдавать гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения не разработчикам, а заказчикам. По его словам, властям сложно понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка окажется неудачной. Иногда от разработчиков звучат обещания завоевать мир, но на практике продукт оказывается не слишком нужным рынку, отметил он.

Производители российских SSD попросили власти ослабить требования к импортозамещению — уложиться в ранее намеченные сроки оказалось невозможно из-за отсутствия отечественного оборудования. Для попадания в перечень оборудования, считающегося российским, с 2024 года нужно набрать 55 баллов. Пока что максимум, который набирают отечественные компании — 27 баллов.

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      Вячеслав Агапов
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