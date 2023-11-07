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12:18, 7 ноября 2023Экономика

Производители российских дисков памяти попросили отложить импортозамещение

«Ъ»: производители российских SSD просят ослабить требования к импортозамещению

Фото: Tester128 / Shutterstock / Fotodom

Выполнить требования по импортозамещению в производстве SSD (накопитель данных с энергонезависимой флеш-памятью) в установленные российским правительством сроки невозможно из-за отсутствия российского оборудования. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Для попадания в реестр Минпромторга (перечень оборудования, считающегося российским) сейчас надо набрать 25 баллов, но с 2024 года нужны будут уже 55 баллов. Пока что максимум, который набирают отечественные компании — 27 баллов.

Обеспечить необходимый результат может только российский микроконтроллер, который оценивается в 30 баллов, но его на рынке нет. Если не отложить это требование по импортозамещению, то реестр отечественных SSD опустеет. Компании попросили ослабить критерии до момента, когда промышленность сможет выпускать контроллер.

В Минпромторге подтвердили получения обращения. Оно рассматривается совместно с профильными производителями и другими отраслевыми объединениями.

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Вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков (компания выпускает SSD-диски) указал, что в текущем виде система баллов позволяет использовать компоненты, произведенные на Тайване, что и обеспечивает попадание в реестр.

Однако если поднимать планку до 55 баллов и не использовать российский микроконтроллер, то придется одновременно устанавливать отечественную печатную плату и 90 процентов электронно-компонентной базы. По оценке Бояркова, ни один из вариантов реализовать невозможно, потому что такого массового производства в стране нет.

Ранее сообщалось, что Минцифры повысило планку уровня внедрения российского общесистемного и прикладного софта в 2023 году — с 23 до 54 процентов. При этом источники на рынке утверждают, что такие подсчеты совершенно не соотносятся с реальным положением дел в отрасли.

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      Платон Щукин
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