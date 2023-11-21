Помощник Путина рассказал о горизонте планирования президента

Помощник президента Орешкин: Путин думает в терминах следующих поколений

Президент России Владимир Путин думает в терминах следующих поколений, его горизонт планирования — это десятилетия вперед. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, российский лидер ни одно решение не принимает «под выборы». «Мы все прекрасно знаем, что горизонт планирования президента Путина — это не три месяца, не год и даже не пять лет. Задумайтесь, например, о том, как страна изменилась по сравнению с 2000 годом», — сказал Орешкин.

В начале октября Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года. По его словам, по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.