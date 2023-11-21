Посол Антонов назвал новый пакет помощи США Украине «успокоительной пилюлей»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение США нового пакета военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов, назвал его «успокоительной пилюлей» для Киева. Его слова опубликованы в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями"», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что такой «смертоносный подарок» оказался приурочен к десятилетию Майдана, при том, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте оставляет желать лучшего.

Антонов добавил, что западным странам необходимо понять, что Россию, которая ведет борьбу за свои национальные интересы и стремится обеспечить собственную безопасность, невозможно победить на поле боя. По его словам, поставки любых видов вооружений Украине приводят лишь к продлению агонии обанкротившихся киевских властей.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что террор в стране, последовавший после беспорядков 2013-2014 годов, превратил государство в страну-зомби. Он подчеркнул, что Евромайдан провели, чтобы «развязать руки для репрессий против всех здоровых политических и общественных сил, которые существовали на тот момент на Украине».