Экс-премьер сравнил современную Украину с зомби

Экс-премьер Азаров заявил о превращении Украины в зомби после Евромайдана

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что террор в стране, последовавший после беспорядков 2013-2014 годов, превратил государство в страну-зомби. Его слова приводит РИА Новости.

Азаров подчеркнул, что Евромайдан провели, чтобы «развязать руки для репрессий против всех здоровых политических и общественных сил, которые существовали на тот момент на Украине». Эти события привели к превращению страны в зомби.

Экс-премьер добавил, что еще в декабре 2013 года он заявлял, что подписание соглашения с Евросоюзом в невыгодной форме подразумевает девальвацию национальной валюты, повышение тарифов и цен, а также ликвидацию угольной сферы и проблемы в животноводстве.

Я говорил, что валюта будет девальвирована минимум в два раза, она почти в пять раз девальвировалась. Угольная «промышленность, мы добывали 90 миллионов тонн, сейчас шесть добываем, она практически закрылась. Животноводство практически ликвидировано в стране», — заключил он.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров назвал организаторов и цель Евромайдана. По его мнению, США совершили переворот для ослабления России. Азаров добавил, что Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом.