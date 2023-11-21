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08:00, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Парень показал сделанный из окна дома снимок и напугал пользователей сети

Фото: Deefaroni / Reddit

Пользователь Reddit с ником Deefaroni опубликовал снимок, сделанный из окна его дома. Под публикацией пользователи признались, что увиденное испугало их.

На фото, которое парень показал в сети, изображен белый ромб с круглым отверстием на черном фоне. Через дыру в белом ромбе виден широко раскрытый глаз и часть переносицы человека. «Этот парень регулярно пялится в мое окно», — подписал он публикацию.

В комментариях пользователи назвали снимок жутким. «У меня мурашки по коже», «Картины Пикассо выглядят гораздо более человечными», «Будь осторожней», — написали они. Некоторые также рекомендовали автору публикации установить камеры наблюдения снаружи и повесить шторы на окна.

Некоторые читатели посоветовали автору поста обратиться в полицию. Парень заявил, что они уже вызывали полицейских, но их визит ничем им не помог. «Они приезжают через 20 минут после того, как он уходит, несколько раз обходят район и уезжают», — объяснил Deefaroni.

Ранее другой пользователь Rewwit опубликовал снимок Google-карт, сделанный в пустыне, и озадачил комментаторов. На фото были изображены три размытых объекта, которые, по словам автора публикации, оказались кустами. Многие попытались разгадать, для чего приложение скрыло растения на снимке таким образом.

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      Мария Большакова
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