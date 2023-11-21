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11:09, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасном последствии проблем с печенью

Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что у проблем с печенью может быть опасное последствие. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что печеночная недостаточность может приводить к ухудшению работы мозга. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что проблемы с печенью могут вызывать ухудшение работы головного мозга. «При печеночной недостаточности неправильно переработанные продукты азотистые могут действовать на головной мозг. Но это уже в тяжелой стадии, когда пациенты начинают плохо соображать — это печеночная энцефалопатия», — объяснил Мясников.

Медик также добавил, что ранним признаком печеночной энцефалопатии являются грубость, несдержанность и склонность к рискованному вождению.

Ранее Мясников развеял популярный миф о пневмонии. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что болезнью нельзя заразиться от другого человека.

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      Олег Давыдов
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