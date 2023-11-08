Врач развеял популярный миф о пневмонии

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о пневмонии. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что болезнью нельзя заразиться от другого человека. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач опроверг утверждение о том, что пневмония заразна. По его словам, эта болезнь возникает из-за ослабленного иммунитета.

Мясников объяснил, что почти каждый человек является носителем бактерии пневмококка, которая вызывает пневмонию. Когда человек простужается, то иммунитет ослабевает, и тогда может активизироваться пневмококк и развиться пневмония.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» развеял популярный миф о кофе. По его словам, напиток не мешает витаминам усваиваться организмом, вопреки представлениям. Врач также назвал ошибочным суждение о том, что кофе вымывает кальций из организма и вызывает остеопороз.