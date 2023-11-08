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09:25, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф о пневмонии

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о пневмонии. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что болезнью нельзя заразиться от другого человека. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач опроверг утверждение о том, что пневмония заразна. По его словам, эта болезнь возникает из-за ослабленного иммунитета.

Мясников объяснил, что почти каждый человек является носителем бактерии пневмококка, которая вызывает пневмонию. Когда человек простужается, то иммунитет ослабевает, и тогда может активизироваться пневмококк и развиться пневмония.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» развеял популярный миф о кофе. По его словам, напиток не мешает витаминам усваиваться организмом, вопреки представлениям. Врач также назвал ошибочным суждение о том, что кофе вымывает кальций из организма и вызывает остеопороз.

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