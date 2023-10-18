Врач развеял распространенный миф о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал заблуждением мнение о том, что кофе блокирует усвоение витаминов и вымывает кальций из организма. Выпуск передачи, в котором доктор развеял распространенный миф о кофе, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников опроверг мнение о том, что кофе вымывает кальций из организма. «20 или 30 лет назад говорили, что надо пить меньше кофе, посколько он способствует остеопорозу, с тех пор оказалось, что все наоборот: кто пьет кофе, у тех крепче кости», — заявил врач.

Доктор также не согласился с утверждением, что кофе блокирует усвоение витаминов. «В кофе тоже есть витамины», — подчеркнул специалист. Врач заявил что кофе полезным может быть как зерновой, так и растворимый кофе.

Ранее Мясников развеял другой распространенный миф о кофе. Врач заверил, что этот напиток не повышает риски образования камней в почках, как многие считают.

Доктор также опроверг другое популярное заблуждение об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка не вредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, Мясников рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Врач также рекомендовал пить кофе гипертоникам.