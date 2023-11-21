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12:02, 21 ноября 2023Ценности

Певица Люся Чеботина ответила на возмущения по поводу ее фото в шубе из рыси

Российская певица Люся Чеботина дала отпор критикам, которые обругали ее новую фотографию в шубе из рыси. Соответствующие сторис и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в черно-белом меховом изделии, надетом поверх оголяющего живот кроп-топа и облегающих кожаных лосин. В описании к посту она подчеркнула, что позирует именно в шубе из рыси. «Чувствую себя отлично», — добавила телезвезда.

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После этого многочисленные поклонники возмутились фотографией звезды. В связи с этим Чеботина решила ответить на высказывания зоозащитников по поводу ношения натурального меха. «У вас кожаная обуви и сумки. Вы ездите на шашлыки и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить. Отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного», — заявила она.

Ранее в ноябре нелепую обувь матери Ким Кардашьян за 254 тысячи рублей высмеяли в сети. Предпринимательницу запечатлели в черном мини-платье с белым воротником из ассортимента модного дома Valentino, а также в ботинках с перьями того же бренда.

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      Карина Черных
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