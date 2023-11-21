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05:02, 21 ноября 2023Бывший СССР

Названо условие прекращение поддержки Украины со стороны США

Политолог Орудуханян допустил прекращение поддержки США Украины

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Stephani Barge

США будут принимать решение о поддержке Украины в зависимости от ситуации на фронте. В случае отсутствия успехов на поле боя, финансирование прекратится. В противном случае — усилится. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Если Украина будет держать оборону, а успехи России окажутся минимальны, финансирование увеличится и ускорится. Если же наша страна перейдет к усиленным действиям, финансирование будет свернуто, политики начнут обвинять друг друга в растратах, но поезд уже уйдет. Установится определенный статус-кво», — считает Ордуханян.

По мнению политолога, вопрос о сокращении или продолжении поддержки США Украины лежит не в финансовой, дипломатической или политической плоскостях, а исключительно в военной. Прекращение поддержки будет возможно только в случае военных успехов России.

«В случае принятия соответствующего решения, на [президента Украины Владимира] Зеленского спихнут все неудачи, вспомнят его авантюристские попытки контратаковать, вспомнят Бахмут. На данный момент все зависит от вестей с полей, все решается там», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Конгресс США рассчитывает утвердить запрос администрации президента СЩА Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года.

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