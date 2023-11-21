Последний дом Моцарта продадут на торгах

Последний дом композитора Моцарта в Австрии продадут на аукционе

Последний дом австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта решили продать на торгах. Об этом сообщил New York Post.

Речь идет о замке под названием Ступпах, расположенном в Нижней Австрии, у подножия австрийского горнолыжного городка Земмеринг. В здании площадью 2,5 тысячи квадратных метров 1130 года постройки есть 50 комнат, в том числе гостиная с камином, кинотеатр, библиотека, часовня и подземелье. В интерьере чаще всего встречаются красный, коричневый, бежевый, молочный цвета, а также оттенки зеленого. Многие предметы мебели выполнены из дерева.

Отмечается, что в замке бывали такие гости, как Наполеон Бонапарт и Папа Пий VI. После ухода из жизни композитора там была завершена работа над «Реквиемом». В современности здание использовалось в том числе как площадка для проведения лекций и концертов.

Продажей исторического объекта, на данный момент находящегося в частной собственности, займется торговый дом Sotheby's, заявки от покупателей начнут принимать с 1 декабря. Информация о дате аукциона и начальной стоимости пока остается неизвестной, однако ранее замок выставлялся на продажу за 13,1 миллиона долларов.

В ноябре стало известно, что бывший дом певца Фрэнка Синатры решили продать в США с многомиллионной скидкой.