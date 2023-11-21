Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:47, 21 ноября 2023Среда обитания

Последний дом Моцарта продадут на торгах

Последний дом композитора Моцарта в Австрии продадут на аукционе

Фото: Herwig Prammer / Reuters

Последний дом австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта решили продать на торгах. Об этом сообщил New York Post.

Речь идет о замке под названием Ступпах, расположенном в Нижней Австрии, у подножия австрийского горнолыжного городка Земмеринг. В здании площадью 2,5 тысячи квадратных метров 1130 года постройки есть 50 комнат, в том числе гостиная с камином, кинотеатр, библиотека, часовня и подземелье. В интерьере чаще всего встречаются красный, коричневый, бежевый, молочный цвета, а также оттенки зеленого. Многие предметы мебели выполнены из дерева.

Отмечается, что в замке бывали такие гости, как Наполеон Бонапарт и Папа Пий VI. После ухода из жизни композитора там была завершена работа над «Реквиемом». В современности здание использовалось в том числе как площадка для проведения лекций и концертов.

Продажей исторического объекта, на данный момент находящегося в частной собственности, займется торговый дом Sotheby's, заявки от покупателей начнут принимать с 1 декабря. Информация о дате аукциона и начальной стоимости пока остается неизвестной, однако ранее замок выставлялся на продажу за 13,1 миллиона долларов.

В ноябре стало известно, что бывший дом певца Фрэнка Синатры решили продать в США с многомиллионной скидкой.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь

      Тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в одной стране

      Крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости