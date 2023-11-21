Президент Таджикистана пригласил Путина в страну

Президент Таджикистана Рахмон пригласил Путина с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну с официальным визитом. Видеозапись выступления глав государств по итогам встречи опубликована на сайте Кремля.

Рахмон отметил, что пригласил российского лидера посетить республику «в удобное для него время», а также поблагодарил Путина за теплый прием в ходе визита в Москву.

«Мы удовлетворены результатами сегодняшнего диалога, в ходе переговоров Таджикистан и Россия подтвердили свою решимость использовать имеющийся потенциал для вывода отношений на качественно более высокий уровень», — сказал он.

Рахмон прибыл с официальным визитом в Москву 21 ноября. Главы государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сфере, региональную и международную повестку.