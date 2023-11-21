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11:27, 21 ноября 2023Россия

Пропавшую три недели назад россиянку нашли на крыше оборонного завода

В Петербурге пропавшую девушку после ссоры с возлюбленным нашли на крыше завода

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге девушку из Брянска, пропавшую три недели назад после ссоры с возлюбленным, нашли на крыше оборонного завода в районе Обухово. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Как утверждает издание, россиянка сбежала из квартиры в одних джинсах и легкой кофте. Девушка получила сильнейшее обморожение, спасти ее медикам не удалось.

Петербургские следователи благодаря камерам видеонаблюдения установили, что 25-летняя приезжая самостоятельно перелезла через забор на закрытую территории завода, а затем по пожарной лестнице выбралась на крышу. На месте происшествия не было найдено следов борьбы.

В ночь на 3 ноября девушка поссорилась со своим молодым человеком и сбежала. Парень не пытался ее остановить. На поиски дочери в Северную столицу приехала мать из Брянска. Россиянка здесь узнала о совместном проживании молодой пары. Кроме того, дочь женщины за несколько дней до инцидента потеряла паспорт.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 22-летняя девушка испугалась мужа во время ссоры и выпрыгнула из окна многоэтажки на проспекте Испытателей.

Врачи диагностировали у горожанки закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей, а также ушибы головы, поясницы и позвоночника.

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      Анна Щербакова
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