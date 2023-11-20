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13:58, 20 ноября 2023Россия

22-летняя петербурженка испугалась мужа во время ссоры и прыгнула в окно

В Приморском районе Петербурга девушка прыгнула в окно во время ссоры с мужем

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На проспекте Испытателей 22-летняя девушка испугалась мужа во время ссоры и выпрыгнула из окна многоэтажки. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Все произошло в ночь на 20 ноября. Медики диагностировали у петербурженки закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей, а также ушибы головы, поясницы и позвоночника. Тем не менее состояние пострадавшей сочли удовлетворительным. Сотрудники полиции заинтересовались случившимся и организовали проверку.

До этого в петербургском Красном Селе мужчина прыгнул из окна на чужую машину, отряхнулся и отправился по делам. Хозяин поврежденной иномарки в полицию не обращался.

Ранее в Екатеринбурге мужчина выпал из окна восьмого этажа, встал и ушел. Прохожие все-таки вызвали ему скорую помощь. После этого россиянина доставили в больницу.

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      Анна Щербакова
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