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00:04, 22 ноября 2023Культура

Раскрыты обстоятельства смерти сыгравшего Есенина актера

27-летний актер Максима Шахров погиб в ДТП по пути на репетицию

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Ушел из жизни российский актер театра и кино Максим Шахров. Ему было 27 лет. О кончине артиста сообщается в группе Истринского муниципального драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».

Максима Шахрова не стало во вторник, 21 ноября. Он погиб в автомобильной аварии, когда спешил на репетицию.

Артист родился 25 апреля 1996 года. Он окончил Московский государственный институт культуры. служил в Истринском драматическом театре с 2020 года.

Шахров исполнял роли в постановках «Бременские музыканты», «Золушка», «Укрощение строптивой» и других. Также он снялся в фантастическом боевике «Закрытый уровень», который вышел на экраны в 2023 году.

«23 роли за три года! Незабываемый Есенин, Маленький Мук, Панталоне в "Слуге двух господ", Сережа в "Отвертке" и другие его замечательные роли. Трудно смириться», — говорится в сообщении театра.

Ранее сообщалось, что российская актриса Полина Меньших погибла в Донецкой народной республике (ДНР) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе.

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      Екатерина Подвигина
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