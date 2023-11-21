В ДНР при обстреле ВСУ погибла российская актриса

Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ

Российская актриса Полина Меньших погибла в Донецкой народной республике (ДНР) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе. Об этом сообщили оперативные службы, передает ТАСС.

Информацию о гибели артистки также подтвердили на странице театра-студии «Портал» во «ВКонтакте». Отмечается, что Меньших отправилась в ДНР с выступлением. В театре отметили, что концерт «Последнего испытания» 9 декабря будет посвящен памяти актрисы.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что обстрел населенного пункта проводился 19 ноября. «В результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов.

