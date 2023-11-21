Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:59, 21 ноября 2023Бывший СССР

В ДНР при обстреле ВСУ погибла российская актриса

Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ

Российская актриса Полина Меньших погибла в Донецкой народной республике (ДНР) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе. Об этом сообщили оперативные службы, передает ТАСС.

Информацию о гибели артистки также подтвердили на странице театра-студии «Портал» во «ВКонтакте». Отмечается, что Меньших отправилась в ДНР с выступлением. В театре отметили, что концерт «Последнего испытания» 9 декабря будет посвящен памяти актрисы.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что обстрел населенного пункта проводился 19 ноября. «В результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?

      В ДНР при обстреле ВСУ погибла российская актриса

      США назвали возможные сроки освобождения заложников по сделке с ХАМАС

      Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз за месяц

      В центре российского города застрелили «криминального авторитета из девяностых»

      США отказались прекратить поставлять оружие Израилю

      Раскрыт топ-5 вакансий с самыми большими средними зарплатами в стране

      Глава РФС оценил работу Карпина в сборной России

      Спецборт еще c одной группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

      Сериалу «Не родись красивой» решили дать продолжение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости