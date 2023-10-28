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22:41, 28 октября 2023Бывший СССР

Мастер спорта России Иван Денисов погиб в зоне СВО

Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне СВО

Фото: Союз конькобежцев России

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов. Об этом сообщил Союз конькобежцев России в своем Telegram-канале.

28-летний спортсмен выступал за Республику Марий Эл. После завершения карьеры Денисов перешел на тренерскую работу.

В июне на Украине погиб футбольный арбитр Даниил Шеметов. В Российском футбольном союзе (РФС) пообещали оказать семье 31-летнего судьи всю необходимую помощь.

В феврале в зоне СВО был убит российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Спортсмен погиб при выполнении боевой задачи.

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      Марина Совина
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