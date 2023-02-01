Российский серебряный призер чемпионата Европы по карате погиб в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Обстоятельства смерти 41-летнего Увицкого не приводятся. Отмечается лишь, что он погиб при выполнении боевой задачи.
В Российском союзе боевых искусств пока не подтверждали и не комментировали гибель отправившегося в зону СВО добровольцем спортсмена. На главной странице Союза по-прежнему размещено объявление, призывающего спортсменов записываться в добровольческий отряд.
О создании и отправке отряда в зону СВО сообщалось 25 декабря 2022 года. Увицкий рассказывал, что многие российские спортсмены «искали возможность применять себя в спецоперации». «Когда появилась возможность сделать это под эгидой РСБИ, то все собрали вещи и поехали», — заявлял он.
Сергей Увицкий — мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и Абсолютного чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что многодетный российский учитель погиб в зоне СВО.