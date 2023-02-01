Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 1 февраля 2023Россия

Российский серебряный призер чемпионата Европы по карате погиб в зоне СВО

Генеральный секретарь российской федерации киокушин-карате Увицкий погиб в зоне СВО

Фото: Marek M. Berezowski / Anadolu Agency via Getty Images

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Обстоятельства смерти 41-летнего Увицкого не приводятся. Отмечается лишь, что он погиб при выполнении боевой задачи.

В Российском союзе боевых искусств пока не подтверждали и не комментировали гибель отправившегося в зону СВО добровольцем спортсмена. На главной странице Союза по-прежнему размещено объявление, призывающего спортсменов записываться в добровольческий отряд.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

О создании и отправке отряда в зону СВО сообщалось 25 декабря 2022 года. Увицкий рассказывал, что многие российские спортсмены «искали возможность применять себя в спецоперации». «Когда появилась возможность сделать это под эгидой РСБИ, то все собрали вещи и поехали», — заявлял он.

Сергей Увицкий — мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и Абсолютного чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что многодетный российский учитель погиб в зоне СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили идею вознаграждения за уничтожение поставленной Украине техники
На Украине предложили взять 400 тысяч дронов вместо танков Abrams
Возле российской школы нашли похожий на гранату предмет
Никас Сафронов оказался в больнице из-за вяленых помидоров
Россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в одной стране
В Москве зафиксировали антирекорд по количеству заболевших СOVID-19
Захарова обвинила Запад в подготовке информационной волны против Китая
Суд признал законным продление ареста журналистке Баязитовой
Президент Австрии прибыл в Киев
Российский серебряный призер чемпионата Европы по карате погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.