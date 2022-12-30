Многодетный российский учитель погиб в зоне СВО

Многодетный отец Матвеев из Челябинской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Многодетный отец из Челябинской области Константин Матвеев погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Информацию об этом подтвердила порталу 74.RU жена россиянина.

42-летний мужчина до того, как стать участником спецоперации, работал учителем физкультуры в челябинской школе №39. Кроме того, до 2018 года россиянин служил в отряде специального назначения. Матвеев был разведчиком, каждый год он ездил в Чечню в командировки.

У мужчины остались жена и трое детей, им — 13, 9 лет и два года. В июле Матвеев решил, что должен пойти добровольцем на СВО. О его смерти родственникам сообщили в ноябре.

«Он не мог остаться в стороне, он пошел за Родину, у него в крови был патриотизм», — рассказала вдова россиянина.

42-летнего учителя похоронили в Брединском районе Челябинской области.

Ранее сообщалось о гибели на Украине 55-летнего многодетного отца из Новоуральска Валерия Парфирьева.