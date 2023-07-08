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03:16, 8 июля 2023Спорт

Российский футбольный арбитр погиб в зоне спецоперации

РФС: российский футбольный арбитр Шеметов погиб в зоне проведения спецоперации
Даниил Шеметов

Даниил Шеметов. Фото: сайт Российского футбольного союза

Футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Арбитру был 31 год. «РФС оказывает семье всю необходимую помощь, коллеги Шеметова также окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», — сообщили в РФС.

Ранее в Федерации бокса Украины (ФБУ) сообщили о гибели 22-летнего украинского боксера Максима Галиничева в зоне проведения СВО.

В феврале в зоне СВО погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Отмечается, что он погиб при выполнении боевой задачи. Вступая в ряды российской армии Увицкий рассказывал, что многие спортсмены «искали возможность применять себя в спецоперации».

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    Марина Совина
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