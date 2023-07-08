Российский футбольный арбитр погиб в зоне спецоперации

РФС: российский футбольный арбитр Шеметов погиб в зоне проведения спецоперации

Футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Арбитру был 31 год. «РФС оказывает семье всю необходимую помощь, коллеги Шеметова также окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», — сообщили в РФС.

Ранее в Федерации бокса Украины (ФБУ) сообщили о гибели 22-летнего украинского боксера Максима Галиничева в зоне проведения СВО.

В феврале в зоне СВО погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Отмечается, что он погиб при выполнении боевой задачи. Вступая в ряды российской армии Увицкий рассказывал, что многие спортсмены «искали возможность применять себя в спецоперации».