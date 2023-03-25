22-летний украинский боксер погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации погиб 22-летний украинский боксер Максим Галиничев

В Федерации бокса Украины (ФБУ) сообщили о гибели 22-летнего украинского боксера Максима Галиничева. Соответствующее заявление приводит РИА Новости.

По информации ФБУ, спортсмен погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 10 марта.

Известно, что в мае прошлого года боксер отказался от участия в чемпионате Европы, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Федерации бокса отметили муждународные награды Галиничева, в частности он был чемпионом Европы среди юношей 2017 года и серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года.

В феврале в зоне СВО погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Отмечается, что он погиб при выполнении боевой задачи. Вступая в ряды российской армии Увицкий рассказывал, что многие спортсмены «искали возможность применять себя в спецоперации».

