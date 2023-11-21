Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

E1.ru: летевший из Екатеринбурга самолет с россиянами застрял в Казахстане

Самолет из Екатеринбурга, летевший в Казахстан, экстренно сменил курс и застрял в другом городе. В результате пассажиров закрыли в салоне почти на 12 часов, пишет портал E1.ru.

Лайнер авиакомпании SCAT Airlines следовал из Екатеринбурга в казахстанский Тараз, однако из-за погодных условий рейс с россиянами на борту перенаправили в Шымкент. Воздушное судно приземлилось там около 2:30 ночи 21 ноября (00:30 по Москве).

«Учитывая, что мы сели в самолет в 22:00, мы находимся тут уже почти 12 часов. Все устали, в салоне тишина, дети спят», — рассказал журналистам участник рейса. Он добавил, что во время стоянки пассажирам предложили воду, а также пообещали привезти еду.

Также известно, что многие путешественники летели в Тараз, чтобы сделать пересадку и проследовать дальше на остров Фукуок во Вьетнаме. Теперь люди опаздывают в отпуск минимум на день, пишет источник.

При этом в авиакомпании сообщили, что рейс на Фукуок должен был выполнять тот же самолет, так что отправление во Вьетнам тоже задерживается.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета российской авиакомпании пронес на борт колонку и устроил «лютую дискотеку» со светомузыкой. В плейлисте меломана были композиции барнаульской певицы Инны Вальтер, рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и бишкекского исполнителя Amirchik.