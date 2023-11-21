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11:18, 21 ноября 2023Путешествия

Россиянин устроил «лютую дискотеку» в самолете и попал на видео

Shot: россиянин устроил «лютую дискотеку» на рейсе Москва — Барнаул

Пассажир самолета российской авиакомпании пронес на борт колонку и устроил «лютую дискотеку». Инцидент попал на видео, которым делится Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла во время рейса из Москвы в Барнаул. Сначала россиянин включил Bluetooth-колонку в автобусе, который вез пассажиров от терминала к самолету, а затем продолжил проигрывать музыку на борту.

В плейлисте меломана были композиции барнаульской певицы Инны Вальтер, рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и бишкекского исполнителя Amirchik, пишет Shot. Однако на борту пассажирам пришлось договариваться с попутчиком, чтобы тот приглушил музыку. После приземления в Барнауле из колонки со светомузыкой снова раздались треки местной исполнительницы.

Как отмечает Shot, остается непонятным, каким образом пассажиру удалось пронести внушительного размера гаджет через калибратор лоукостера.

Ранее самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир без пилота и 30 пассажиров. Изначально отправление отложили на три часа, но ближе ко времени вылета пассажиры проверили данные в приложении и выяснили, что борт улетел без них.

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      Мария Борисова
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